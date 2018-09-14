(Özel) Hastayım diyerek duygu sömürüsü yapan dilenciler kamerada

Bakırköy'de iki kadın dilenci hastayım diyerek insanların duygusunu sömürüp para toplamaya çalıştı. Pişkin dilenciler para vermeyenlere hakaret ederken, topladıkları paralarla ise mağazaya giderek alışveriş yaptı. Vatandaşları vicdanını sömüren pişkin dilenciler ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'da insanların yoğunlukta yaşadığı bölgelerde caddelere ve sokaklara çıkarak insanların duygusunu sömüren dilencilerin her geçen gün ilginç taktiklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bakırköy'de sokağa çıkan iki kadın dilenciden biri başını sargı beziyle sarıp hasta olduğunu söylerken, diğeri ise koluna girip vatandaşlardan yardım isteyerek dilendi.

Duygu sömürücü dilenciler para vermeyenlere hakaret etti

Bakırköy sokaklarında günlerce bu şekilde dilenen kadınlar, kaldırımda yürüyen vatandaşların karşısına geçip rahatsız ederek para istedi. Vatandaşların para vermesi için çeşitli yalanlar söyleyen dilenciler, para verenlerin yanından geçip giderken, vermeyenlere ise hakaret ettikleri dikkat çekti.

Para dilenen pişkin dilenciler mağazadan alışveriş yaptı

Bir süre bu şekilde kaldırım üzerinde yürüyen vatandaşların duygusunu sömüren dilenciler daha sonra ise bir mağazaya giderek alışveriş yaptı. Pişkin dilencilerin yaptıkları alışveriş sonrasında, tekrar geri dönerek dilenmeye devam etti.

İnsanların duygusunu sömüren dilenciler kamerada

Hastayım diyerek arkadaşıyla birlikte vatandaşların duygusunu sömüren dilenciler kamerayla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dilencilerin caddede yürüyen vatandaşların önünü keserek, para istediği vermeyenlere hakaret etikleri ve daha sonra ise alışveriş yapmaya gittikleri görülüyor.