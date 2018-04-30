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30 Nisan 2018 09:05

(Özel) Hırsızlar minibüsü soyarken fark edince apar topar kaçtı

Kartal’da hırsızlık çetesi, park halindeki minibüsü arka camını kırarak yaklaşık 5 dakikada soydu.

(Özel) Hırsızlar minibüsü soyarken fark edince apar topar kaçtı

30 Nisan 2018 09:05

Hırsızlar kendilerini fark ederek yanlarına yaklaşan vatandaşı görünce apar topar kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 05.30 sıralarında Kartal Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize hırsızlık çetesi sabaha karşı beyaz bir minibüsle caddede dolaşmaya başladı. Bir süre sonra içerisinde malzeme dolu olan park halindeki bir minibüsün yanında duran çete, geldikleri araçla geri geri yaklaşmaya başladı. Ardından hırsızlardan biri araçtan inerek minibüsün camını kırdı. Diğer hırsızlar ise geldikleri minibüsün arka kapısını açarak malzemeleri boşaltmaya başladı. Olayı fark eden bir vatandaş ise hırsızların yanına gelerek bağırmaya başladı. Kendisine sözle karşılık verilen vatandaş, polisi aramak için olay yerinden koşarak uzaklaştı. O esnada da hırsızlar apar topar kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Vatandaş fark edince apar topar kaçtılar


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çete beyaz bir minibüsle dolaşıyor. Bir süre sonra geldikleri araçla park halindeki minibüsün yanında duran hırsızlar geri geri yanaşıyor. Ardından hırsızlardan biri araçtan inerek minibüsün camını kırıyor. Minibüsün kapısını açan hırsızlar malzemeleri yüklemeye başlıyor. Hırsızları fark eden vatandaş ise yanları giderek bağırıyor. Hırsızlar karşılık verdikten sonra vatandaş polis aramak üzere ayrılıyor. Hırsızlar ise apar topar kaçıyor. Hırsızlık esnasında araçların geçmesi dikkat çekiyor.


Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızlık çetesini yakalamak için çalışma başlattı.




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