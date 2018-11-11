(Özel) Hukuk öğrencisi akciğer nakli ile hayata döndü

Yıllardır 'kistik fibrozis' hastalığıyla mücadele eden hukuk fakültesi öğrencisi Ece Sapancalı, geçirdiği başarılı akciğer nakli ile hayata döndü.

2000 yılında 'kistik fibrozis' teşhisi konan 23 yaşındaki Ece Sapancalı'nın akciğer nakli olması gerekti. İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Sapancalı için donör aranmaya başlandı. 2018 Nisan ayında akciğer nakil listesine alınan Sapancalı, uygun donörün bulunmasıyla 17 Ekim tarihinde ameliyat oldu. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren Sapancalı sağlığına kavuştu.

Operasyonu ekibiyle başarılı bir şekilde gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet Erdal Taşçı, “Tek başıma yaptığım bir şey yok biz bir ekibiz. Nakil işleri kişisel değil, ekiplerin başarısıdır. Ece Nur uzun süre solunum sıkıntısındaydı. Bizim hastanemize başvurdu. Biz de gereken tetkikleri yapıp akciğer nakli kararı verdik. Uygun akciğerler çıktı ve kendisine nakli yapıldı. Bugün taburcu planlıyoruz kendisini. Alınan akciğerlerin belli bir vücut dışında kalma süresi var. Biz bunu 10 saat olarak kabul ediyoruz. Ece Nur'un ameliyatı 8 saat kadar sürdü. Akciğer nakli bir böbrek nakli gibi değil. Türkiye genelinde böbrek nakli bekleyen 10 bin ile 20 bin arasında bekleyen var. Akciğer nakli Türkiye'de yeni tanındığı için 2009'dan beri yapılmış olmasından dolayı bize başvuran Türkiye genelinde 80 ile 100 hasta vardır. Bu değerler 10'da biri 50'de biri kadar değerler” dedi.

Çok şanslı olduklarını söyleyen anne Feza Sapancalı ise, “Ece ile biz 20 yıldan beri kistik fibrozis denen genetik bir rahatsızlıkla mücadele ediyoruz. Genelde akciğerde bulunan bir rahatsızlık sonunda akciğer nakline karar verildi. Bu bizim için bir şans oldu. Tabi İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Erdal hoca ve ekibi bizim gerçekten bir şansımız oldu. Çok değerli insanlar biz onların emeğini asla ödeyemeyiz. Bundan sonra iyileşme sürecindeyiz. Organ bağışı ile ilgili bilincin artması gerekiyor. Tabi ki ülkemizde biz bu şansı yakaladık. Herkesin böyle bir şansı olmasını isteriz” şeklinde konuştu.