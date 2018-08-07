(Özel) İBB kurban timi görevde

Kaçan kurbanlıkları yakalayacak olan timler, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşların rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 ekipten oluşan kurban yakalama timini göreve başlattı. İBB ALO 153’ü arayan İstanbullulara kurban yakalama timi ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Geçen yıl 6 kurban yakalama ekibi ile yürütülen görevde 23 büyükbaş hayvana müdahale ederek sahiplerine teslim edildi. İBB Veteriner Hizmetleri’ne bağlı 15 yakalama ekibi Anadolu ve Avrupa yakasında görev yapacak. İkişer kişiden oluşan ekipler ücretsiz olarak hizmet verecek. Ekipler elleri ile yakalayamadıkları ve agresif olan hayvanlara hafif uyuşturucu iğne ile müdahale ediyor.

“15 farklı ekipten oluşan kurban yakalama timi hizmet veriyor”

İBB Veteriner Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Kerim Ayan, “Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere 15 farklı ekipten oluşan kurban yakalama timi hizmet veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 153 nolu telefonundan şikayet edildiğinde, en yakın kurbanlık yakalama timi yönlendirilir. İlk önce ekibimiz el marifeti ile yakalamaya çalışıyor, ardından eğer hayvan fazla agresif ise hafif uyuşturucu bir iğne ile müdahale yapılıyor. Geçen sene 6 ekip ile 23 adet kurban hayvanı yakalanıp sahiplerine teslim edildi. Timlerimizin sayısını artırarak daha zamanında müdahale etmeyi hedefliyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

200 bin takım hijyenik poşet dağıtılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin adet ‘Kurban Kesim ve Hijyeni’ el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara 200 bin takım hijyenik kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı. İBB ALO 153 Beyaz Masa tarafından oluşturulan “Bilgilendirme Hattı” ile kurbanlık hayvanların eti ile ilgili tüm merak edilen sorulara cevap veriliyor.