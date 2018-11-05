(Özel) İmar barışı uyanıkları Büyükçekmece'de ortaya çıktı

Büyükçekmece'de bir vatandaş iddiaya göre İmar Barışı'ndan yararlanarak hazineye ait arazide konutu olduğunu belirterek Yapı Kayıt Belgesi aldı. Olayda iddiaya göre vatandaşın üzerinde konutunun olduğunu belirttiği arazide herhangi bir yapı olmadığı ortaya çıkarken vatandaşın hazineye ait araziyi başka birine kiraladığı öne sürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşların imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yaptığı yapıların kayıt altına alınarak yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'na yüz binlerce vatandaş başvurdu. 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanan konut ya da iş yerleri için geçerli olan imar barışıyla çok sayıda vatandaş yapısını kayıt altına alırken uyanıklar da imar barışından yararlanmak için harekete geçti. İddiaya göre bir vatandaş Büyükçekmece'nin merkezinde bulunan E-5 kenarında yer alan Hazineye ait olan 817 metrekarelik alanda konutunun olduğunu iddia edip imar barışına başvurarak Yapı Kayıt Belgesi aldı.

Konut bulunmayan alana Yapı Kayıt Belgesi aldı, iddiaya göre başkasına kiraladı

İmar Barışı'nda Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için konutun fotoğraflarının da başvuru belgeleri arasında olması gerekiyor ancak olayda vatandaşın 120 metrekarelik konutunun bulunduğunu iddia ederek Yapı Kayıt Belgesi aldığı alanın boş olduğu görüldü. Çevredekilerin İmar Barışı'ndan yararlanarak devlet arazisini ucuza almak amacıyla yapıldığını öne sürdüğü olayda iddiaya göre vatandaş bununla da kalmayarak devlet arazisini başka bir vatandaşa kiraladı. Yapı Kayıt Belgesi'ne konu olduğu belirtilen alan ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde alanda herhangi bir yapı olmadığı gözler önüne serilirken alanın araçlar için park yeri olarak kullandığı görüldü.