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28 Kasım 2017 09:19

(Özel) İş makinesiyle öğrencilerin okula götürüldüğü anlar kamerada

Kağıthane’de bir iş makinesinin kepçesinde okula giden öğrenciler, görenleri şaşkına çevirdi.

(Özel) İş makinesiyle öğrencilerin okula götürüldüğü anlar kamerada

28 Kasım 2017 09:19

Öğrencilerin kepçe üzerindeki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamarasına yansıdı.


Kağıthane’de trafikte seyreden vatandaşlar, bir grup öğrencinin iş makinesinin kepçesinde yolculuk yaptığını görünce şoke oldu. Okul servisi yerine iş makinesinin kepçesinde yolculuk yapan öğrenciler, adeta ölümle burun buruna geldi. İstanbul trafiğinde kepçeden sarkarak diğer yolculara el sallayan öğrenciler yürekleri ağza getirdi. Öğrencilerin kepçe üzerindeki tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Görüntülerde, bir grup öğrencinin iş makinesinin kepçesinde yolculuk yaptığı görülüyor. İstanbul trafiğinde kepçeden sarkan öğrenciler diğer sürücülere el sallıyor. Öğrencilerin tehlikeli yolculuğu kilometrelerce devam ediyor.




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