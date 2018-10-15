(Özel) İstanbul Boğazı'nda film sahnelerini aratmayan "balık" denetimi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta ekipleri

İstanbul Boğazı'nda yasa dışı avcılık yapan gırgır gemilerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Gece yapılan şok denetimlerde balıkçıların evrakları, avcılık sistemleri, GBT'lerine ve avlanan balıkların boyları kontrol edildi. Film sahnelerini aratmayan denetim, drone ile görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimler yaptı. Ağ - göz açıklığı denetimine, Sahil Güvenlik Grup komutanı Taner Alpul, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve denetim elemanları katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-106 Bot da denetimlere eşlik etti. Boğazda bir müddet dolaşan ekipler, av yapan gemilerin mevkileri tespit edildi. Ardından denetim için harekete geçen ekipler, yasa dışı avcılık yapan gemilere operasyon düzenledi. Baskınlarda, balıkçıların evrak kontrolü, avcılık sistemi ve, Genel Bilgi Tarama( GBT) kontrolleri yapılarak, avlanan balıkların boyları ölçüldü.

Işığı yanmayan gemiye cezai işlem yapıldı

Operasyonda ışığı yanmayan bir gemi tespit edilerek, kontrolleri yapıldı. Evrak kontrolü, GBT taraması, avladığı balıklara ilişkin kayıtları doğru olarak tutup tutmadıkları kontrol edilerek minimum avlanma boylarına uygunlukları denetlendi. Kontrolleri yapılan gemiye ışığını yakmayarak denizde can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem başlatıldı. Nefesleri kesen denetim anı ise havadan görüntülendi.

“Diğer kurumlarla iş birliği içerisinde olduğumuzda daha iyi sonuçlar almaktayız”

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasa dışı avcılıkla mücadelelerinin sürdüğünü vurgulayarak, "Hem karada hem denizde karaya çıkış noktasında da denetimlerimiz sürdü. Denizde de denetimlerimiz sürdü. Bugün birkaç gemiye çıktık. Yaptığımız denetimlerde, avlanan balık boylarının kontrollerini yaptık. Bu balık boylarında lüfer de 18 cm, hamsi de 9 cm, istavritte 13 cm, palamutta da 25 cm boy yasaklarına baktık. Balıkçı teknelerinin evraklarına , çalışanların evrakların, kendi evraklarına, seyir defterlerinin kontrollerini yaptık. Bu denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre devam etmekte. Diğer kurumlarla iş birliği içerisinde olduğumuzda daha iyi sonuçlar almaktayız. Teknelerin nerede avlandığı da bizim için önemli. Şu anda 24 metre yasağı var. 24 metre yasağına göre nerede avcılık yaptıkları, yasaklı bölgelerde avcılık yapıyorlar mı yapmıyorlar mı onların kontrollerini yaptık” diye konuştu.

“Işıkla avcılık yaptıkları zaman idari işlem uyguluyoruz”

Işıkla avcılık yapan balıkçılara da idari işlem yapıldığını belirten Karaca,“ Ayrıca biz Marmara Denizi'nde ışıkla avcılıkla ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz. 8 bin wattın üzerinde ışık yaktıkları zaman ışıkla avcılık yaptıkları zaman idari işlem uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.