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02 Ağustos 2018 09:17

(Özel) İstanbul’da “300 kilometre” hızda tek teker terörü kamerada

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde yaklaşık 300 kilometre hıza ulaşan motosikletli maganda adeta terör estirdi.

(Özel) İstanbul’da “300 kilometre” hızda tek teker terörü kamerada

02 Ağustos 2018 09:17

E-5 Karayolu’nda da yine aynı şekilde giden motosikletlinin aşırı süratli bir şekilde araçların arasında zikzaklar çizerek geçmesi ölüme davetiye çıkarttı.


İstanbul’da trafiğin en işlek noktalarında tek tekerlek üzerinde metrelerce giden ve aşırı süratli bir şekilde seyreden motosikletli magandaların terörüne bir yenisi daha eklendi. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli Piyalepaşa istikametinde bir motosikletli maganda, trafikte giden araçların arasında motosikletiyle tek teker üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi canını hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, tek tekerlek üzerinde 300 kilometre hıza ulaştı. Nefesleri kesen korku dolu o anları kask kamerasıyla kaydeden maganda bir de sosyal medyadan yayınladı.


E-5 Karayolu’nda ölüme davetiye çıkarttı


Aynı motosiklet sürücü E-5 Karayolu Merter mevkii Ankara istikametinde de akıllara durgunluk getiren şekilde araçların arasından geçerek dehşet saçtı. Maganda şehrin en işlek karayolunda tek tekerlek üzerinde gitmesinin yanı sıra aşırı süratli bir şekilde zikzaklar çizerek defalarca araçların arasında geçti. Trafikteki sürücülerin arasında dakikalarca bu şekilde giden maganda mutlak bir ölüme davetiye çıkarttı.




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