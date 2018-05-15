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15 Mayıs 2018 09:20

(Özel) İstanbul’da ’Arap kulüplerinin torbacısı’ kıskıvrak yakalandı

Harbiye’de narkotimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ’Arap gece kulüplerinin torbacısı’ olarak bilinen zanlı, bir daireye yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.

(Özel) İstanbul’da ’Arap kulüplerinin torbacısı’ kıskıvrak yakalandı

15 Mayıs 2018 09:20

Evde yapılan aramada duvarın içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, uzun süredir peşinde olduğu ve genellikle Arapların gittiği gece kulüplerinde torbacılık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Adel O.’nun Şişli Harbiye’de bir dairede olduğunu belirledi. Ekipler günler süren fiziki ve teknik takip sonucu hazırlıklarını tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Harbiye Çayırı Sokak üzerindeki bir binanın bodrum katına baskın düzenledi. Baskında aranan şahsı kıskıvrak yakalayan tim, evdeki diğer Fas uyruklu 3 şüpheli kadını da gözaltına aldı. Operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.



Uyuşturucu haplar duvarın içinden çıktı


Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından arama yapan ekipler, dairenin her yanını didik didik kontrol etti. Evin yatak odasında yapılan aramada duvarın oyulduğunu gören tim, içerisine baktığında poşet içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Aramalara devam eden ekipler, uyuşturucuyu satışa hazır hale getirmek için kullanılan vakum ve plastik ambalaj makinesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen çok miktarda paraya da el koydu.


Gözaltına alınan şahıslar götürüldükleri şubede ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden torbacı Adel O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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