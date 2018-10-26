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(ÖZEL) İstanbul'da aşırı yüklü kamyonlar trafikte tehlike saçtı

İstanbul’da yük sınırına dikkat etmeden kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapılan kamyonlar trafikte tehlike saçtı.

İstanbul'da yük sınırına dikkat etmeden kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapılan kamyonlar trafikte tehlike saçtı. Yük taşıma uğruna trafikteki insanların canını hiçe sayan kamyonların tehlikeli ilerleyişleri saniye saniye kameraya yansıdı.


İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gabari yük sınırına dikkat etmeden dorselerinde aşırı ve kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyon sürücüleri kazaya adeta davetiye çıkardı. Kamyon sürücüleri yük taşıma uğruna trafikte bulunan diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde ilerledi. Aşırı yüklü kamyonların tehlikeli ilerleyişleri kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ilkine Başakşehir'de aşırı yüklü bir kamyon metal blokları mahalle arasından geçirerek teslimat noktasına götürmesi yansıdı.


Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde çekilen görüntülerde ise aşırı yüklenen yatak süngeri sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafikte ilerleyen kamyonun devrilme ihtimalinden dolayı bazı sürücüler kamyon ile araçları arasında mesafeyi korumaya çalışırken bazıları da korkudan kamyonu geçmek zorunda kaldı.

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