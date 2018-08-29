Ayaklarıyla motosiklet kullanmasının yanı sıra bacak bacak üstüne atarak da kullanan maganda, seyir halinde bir de ayağa kalkarak tek bacağıyla akrobasi yaptı. O anları kaydettiren genç bir de sosyal medyada yayınladı.

E-5 karayolu Kozyatağı mevkinde geçtiğimiz Haziran ayın da O.M. ismindeki motosikletli bir maganda, akan trafikte ellerini direksiyondan çekerek ayaklarıyla motosiklet kullanmıştı. Aynı yolda metrelerce tek teker üzerinde de giderek herkesin canını tehlikeye atan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. Olay nedeniyle para cezası kesilen maganda yeniden trafiğe çıkarak terör estirdi.

Ayaklarıyla yine motosiklet kullandı

Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde arkadaşıyla birlikte motosiklete binen maganda, şov yapmak uğruna yine trafiğe çıktı. Trafikte süratli bir şekilde ilerleyen ve araçların arasında ’makas’ atan maganda ardından arkasındakiyle birlikte tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem arkadaşı hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, ayaklarıyla motosiklet kullanarak ellerini gidondan çekti. Trafikte terör estiren maganda, ’bu kadarına pes’ dedirtti.

Tek bacağını havaya kaldırdı

Bununla da yetinmeyen maganda, motosiklete yan oturarak bacak bacak üstünde kullandı. Hiç kimseyi bir an olsun umursamayan genç, tek tekerlek üstünde gitmesinin yanı sıra motosikletin üstünde çıkarak tek bacağıyla akrobasi yaptı. Motosikletin direksiyonuna da oturan maganda, trafikte yapılmaması gereken ne varsa yaptı. Korku dolu o anları hem kendi kask kamerasıyla hem de arkadaşlarının kamerasıyla kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.