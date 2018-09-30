(Özel) İstanbul'da aynı atölyeyi 2 ayda 2. kez soydular

Arnavutköy'de yaklaşık 2 ay önce kumaş pantolon atölyesini soyan hırsızlar, bu kez iş yerinin önünde park halinde olan minibüsten, saniyeler içerisinde 50 bin lira değerindeki bin adet pantolon çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mavi Göl Mahallesi Aşık Seyrani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki tekstil atölyesi yaklaşık 2 ay önce maskeli hırsızlar tarafından soyulmuştu. İş yeri yetkililerinden Hamit S., soygunun şokunu atlamadan bu kez ikinci bir hırsızlık olayıyla karşılaştı. Sabah saatlerinde park halindeki dikilmiş pantolon yüklü minibüsün yanına başka bir minibüsle gelen hırsızlar, aracın camını kırarak içeride bulunan bin adet pantolonu çaldı.

İş yeri yetkililerinden Hamit S. zararlarının 50 bin liradan fazla olduğunu belirterek, hırsızların bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti. Saniyeler içerisinde gerçekleşen hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.