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10 Haziran 2018 09:14

(Özel) İstanbul’da bayram öncesi narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir‘de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

(Özel) İstanbul’da bayram öncesi narkotik operasyonu

10 Haziran 2018 09:14

Narkotik köpeği ‘Night’ın da arama yaptığı operasyonda çok sayıda GBT kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, Ataşehir ilçesine bağlı Yeni Çamlıca ve Ferhatpaşa mahallerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüpheli kişilerin üst araması yapılarak Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.



Narkotik köpeği de eşlik etti


‘Night’ isimli narkotik köpeğinin arama yaptığı operasyonda, kahvehaneler, internet kafeler, park ve bahçeler tek tek arandı.


Öte yandan operasyon kapsamında GBT kontrolü yapılan ve çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.


Fatih Güven isimli vatandaş, "Bu operasyonların sık sık yapılması lazım. Halk için en büyük tehlike uyuşturucu özellikle bu bölgede. Operasyonlarla uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçilebilir" dedi.




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