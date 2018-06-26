Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri sokaklarda megafonla anons yaparak, vatandaşları dolu yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteorolojinin İstanbul’da dolu yağışının etkili olacağını açıklamasının ardından belediyeler teyakkuza geçti. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sokakları araçlarıyla gezerek vatandaşlara dolu ve şiddetli yağış konusunda uyardı. Zabıta aracından megafonla yapılan anonslarda ,"Meteorolojik verilere göre bugün şiddetli yağış ve fırtına beklenmektedir. Gerekli tedbirlerinin alınması önemle rica olunur" denildi.

Ayrıca zabıta ekipleri market ve dükkanların dışarıda bulunan tezgahların yağıştan zarar görmemesi için iç kısma alması konusunda esnafı da uyardı. Esnaf da belediyenin uyarısı için teşekkür ederek, tezgahları dükkanların iç kısmına aldı.