(Özel) İstanbul’da bir garip kaza

Sürücünün hafif yaralandığı kazada, polis ekipleri sürücünün kolayca kaldırıma çıkarttığı aracı güçlükle indirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi Harp Akademileri önünde meydana geldi. İddiaya göre, Maslak’tan Beşiktaş istikametine seyir halinde olan 34 HC 5947 plakalı minibüsün sürücüsü Serkan Sezer, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıktıktan sonra 50 metre ilerleyerek ağaca çarparak durdu. Kaza sonucu sürücü Sezer hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Sürücünün kaldırıma çıkarttığı aracı güçlükle indirdiler

Öte yandan olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaldırıma çıkan aracı indirmek için çalışmalara başladı. Uzun süre aracı indirmeye çalışan ekipler, askıda kalan ve kaldırımın yüksek olması nedeniyle aracı indirmek için takoz kullandı. Ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden indirildi. Kazayı gören bir sürücü, “Araç kaldırıma çıkmıştı. Başında biri vardı, oda hafif yaralıydı” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.