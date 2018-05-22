Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 09:46

(Özel) İstanbul’da can pazarı kamerada

Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda alkol alan 51 yaşındaki adam, ayağa kalktığı esnada dengesini kaybederek çamurlu dereye düştü.

(Özel) İstanbul’da can pazarı kamerada

22 Mayıs 2018 09:46

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların halatla yukarıya çektiği vatandaş kurtarıldı. Dereden çıkartılan vatandaş üzerine yapışan çamurlar nedeniyle tanınmaz hale geldi.


Olay, dün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde alkol alarak parka giden 51 yaşındaki Tuncer Karaca, bir süre sonra ayağa kalktı. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan adam bir anda dengesini kaybederek parktaki çamurlu dereye düştü. Adamın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Alibeyköy itfaiye istasyonuna bağlı ekip, deredeki adama halat attı. Halatı tutan adam ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yukarıya çekildi. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Çamurdan tanınmaz hale geldi


Halat yardımıyla yukarıya çekilerek kurtarılan Karaca’yı gören vatandaşlar ise bir anlık şaşkınlık yaşadı. Dereye düşmesi nedeniyle yüzü ve elleri tamamen çamurlanan adam çimenliklere oturarak yaşadığı şoku atlamaya çalıştı. Vatandaşların sakinleştirdiği adam su içirildikten sonra arkadaşları yardımıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.


Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç