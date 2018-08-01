Operasyonda şahsı gözaltına alan polis, yaptığı aramalarda aracın direksiyonunun altında ve evdeki bilgisayarın kasasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında polis, U.M.(31) isimli şahsın semtte uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yapılan fiziki takipler sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler, şahsın önce Beştelsiz Mahallesi’ndeki evine ardından da Seyitnizam Mahallesi’ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda evde ve iş yerine arama yapan polis, ruhsatsız tabanca, bin 539 adet extacy, 202 gram extacy tozu, 494 gram “skunk” olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 201 gram kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 20 bin 855 lira, 320 bin avro, 73 Dolar para, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucuyu satışa hazırlamak üzere kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet ile boş kapsül ele geçirdi.

Direksiyondan ve bilgisayar kasasından uyuşturucu fışkırdı

Operasyon kapsamında şahsın otomobilini de arayan polis, içeride yaptığı aramalar sonucunda direksiyonun altında gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Evdeki bilgisayarın kasasını da açan polis, poşet poşet uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen maddelere polis tarafından el konulurken, şahıs ise gözaltına alındı. Öte yandan aynı gün Yeşiltepe Mahallesi’nde de uyuşturucu madde teslimatı yapılacağı bilgisine ulaşan polis, 57/1 Sokak üzerinde Y.N.(20) ile M.D.(33) isimli şahısları yakaladı. Üst aramaları yapılan ve ikametleri aranan şahıslardan, 2 bin 359 gram “afyon sakızı” tabir edilen uyuşturucu madde, 126 adet extacy, çok miktarda “metanfetamin” diye tabir edilen uyuşturucu madde, hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülerek işlemlerinin tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.