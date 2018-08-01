(Özel) İstanbul’da feci ATV kazası kamerada

Kaza sonucu sürücü metrelerce havalanarak boş araziye düşerken, protez bacağı da koptu. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 20.40 sıralarında Beykoz Elmalı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde evine gitmek üzere ATV aracına binen kimliği belirsiz sürücü kavşağa geldiğinde yavaşladı. O esnada üst yoldan yokuş aşağıya aşırı süratli bir şekilde gelen otomobil sürücüsü, ATV’ye ve bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu ATV sürücüsü havalanarak cadde üzerindeki boş araziye uçarken, çarpan otomobil ise arazinin demir kapısını yıktı, diğer otomobil ise ters döndü. Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ATV ve otomobil sürücülerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ATV sürücüsü metrelerce havalandı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ATV araçları caddede seyir ettikleri esnada bir otomobil üst yoldan yokuş aşağıya süratli bir şekilde geliyor. Kavşağa gelen otomobil sert bir şekilde ATV’ye ve bir otomobile çarpıyor. Çarpma sonrası ATV sürücüsü havalanarak araziye uçuyor. Otomobil ise demir kapıya çarpıyor. Diğer otomobil ise ters dönüyor. Kazayı duyan ve gören vatandaşlar ise panik halde olay yerine koşuyor.

Protez bacağının uçtuğu iddiası

Kazada yaralanan ATV sürücüsünün daha önceden geçirdiği bir trafik kazasında bacağının koptuğu ve yerine protez bacak takıldığı öğrenildi. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle havalanan 50 yaşlarındaki adamın protez bacağının da araziye uçtuğu iddia edildi. Vatandaşların ise kaza sonrası yaralanan adamın bacağını aradıkları öğrenildi. Kaza esnasında orada olan Mehmet Çiçek, “Burada her gün kaza oluyor, burada bir uğursuzluk var. Otomobil yukarıdan gelip buraya girdi, ralli yapar gibi burası Bağdat Caddesine döndü. Otomobil, ATV’ye çarptı. Daha önceden bir araç köfteci dükkanına girdi. Yaralının Allah yardımcısı olsun, kendisiyle telefonda görüştüm, durumu iyiymiş. Protez bacağı da varmış, kendisi 50 yaşlarındaydı. Ambulansla götürdüler, burada her gün kaza oluyor” dedi.

Son 2 yılda kavşakta onlarca kaza oldu

Öte yandan kazanın yaşandığı kavşakta son 2 yılda onlarca kaza olduğu öğrenildi. Kavşakta trafik ışıklarının olmaması ve tünel çıkışından itibaren hız yapılmaya müsait olması nedeniyle mevkii de birçok kazanın meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. Çevredeki esnaf ve mahalleli kavşakta yaşanan kazalar nedeniyle duruma çözüm bulunmasını istiyor.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.