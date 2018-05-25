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25 Mayıs 2018 09:50

(Özel) İstanbul’da feci motosiklet kazası kamerada

Kadıköy’de süratli bir şekilde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta dönüş yaptığı iddia edilen otomobile çarptı.

(Özel) İstanbul’da feci motosiklet kazası kamerada

25 Mayıs 2018 09:50

Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle beraber yere savrulan sürücü hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz 12 Mayıs Cumartesi günü saat 21.25 sıralarında Kadıköy Erenköy’de meydana geldi. İddiaya göre Erenköy’den Göztepe istikametine giden 35 AU 0580 plakalı motosikletin sürücüsü Necmi Kara (47), cadde üzerinden evine doğru seyir etmeye başladı. Sürücü Kara süratli bir şekilde devam ettiği esnada kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Kara, motosikletiyle beraber havalanarak yere savruldu. Kaza sonucu kaskı ve koruyucu kıyafetleri olması nedeniyle motosikletli hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından sürücü Kara, çevredeki vatandaşların ve otomobil sürücüsünün yardımıyla yerden kaldırılarak kaldırıma götürüldü. Motosiklet ise olay yerinden kaldırılarak kenara çekildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Feci kaza kamerada


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli süratli bir şekilde seyir ettiği esnada otomobil dönüş yapıyor. Otomobili fark eden sürücü freni basıyor ancak çarpıyor. Motosikletli çarpmanın etkisiyle motosikletiyle beraber yere savruluyor. Yerde kalan motosikletlinin yanından çarptığı otomobilin sürücüsü ve arkadaşı ile vatandaşlar koşuyor. Yoldan kaldırılan sürücü yürütülerek kaldırıma götürülüyor. Başka bir vatandaş ise motosikleti alarak kenara çekiyor.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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