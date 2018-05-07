(Özel) İstanbul’da görünmez kaza kamerada

Kaza sonucu yere düşen sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 4 Nisan Çarşamba günü saat 10.49 sıralarında Beylikdüzü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmanın içerisine giren motosiklet sürücüsü park halinde beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra otoparktan çıkmak için manevra yapan otomobil sürücüsü, geri geldiği esnada motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü geriye doğru eğildikten sonra yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görünmez kaza kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsü park halinde bekliyor. O esnada geri manevra yapan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarpıyor. Sürücü çarpmanın etkisiyle geriye doğru eğilerek yere düşüyor. Ardından ayağa kalkan sürücünün yanına, otomobil sürücüsü geliyor. Sürücü ile motosikletli ayakta bir süre konuşuyor.