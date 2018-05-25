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25 Mayıs 2018 09:32

(Özel) İstanbul’da görünmez trafik kazaları kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında farklı zamanlarda meydana gelen görünmez trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

(Özel) İstanbul’da görünmez trafik kazaları kamerada

25 Mayıs 2018 09:32


İstanbul’un çeşitli noktalarında farklı zamanlarda meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Geçtiğimiz 8 Mayıs Salı günü saat 15.25 sıralarında bir otoparkta meydana gelen trafik kazasında, otoparktan çıkış yapan 2 sürücü görünmez kazanın kurbanı oldu. Kaza sonucu araç içerisinde savrulan sürücülere kazadan yara almadan kurtuldu. Başakşehir Kayaşehir-Bahçetepe yolunda geçtiğimiz Pazar günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada ise caddede seyir halinde olan sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjdeki tabelaya çarptı. Bir diğer kaza ise geçtiğimiz 11 Nisan Çarşamba günü saat 09.24 sıralarında Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Yoğun trafikte seyir halinde olan araçlar durarak ilerlediği esnada meydana gelen kaza kameralara yansıdı.




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