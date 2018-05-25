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25 Mayıs 2018 09:44

(Özel) İstanbul’da günlük kiralık evde yarım milyon değerinde “kokain” ele geçirildi

Şişli Harbiye’de bir ihbarı değerlendiren narkotimleri, günlük kiralık eve nefes kesen bir operasyon düzenledi.

(Özel) İstanbul’da günlük kiralık evde yarım milyon değerinde “kokain” ele geçirildi

25 Mayıs 2018 09:44

Operasyonda daireye kapısını koçbaşıyla kırarak giren tim, cep telefonu kamerasıyla kontrol ettiği tavan arasına gizlenmiş 500 bin lira değerinde kokain maddesi ele geçirdi.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Şişli’de günlük kiralık bir evde uyuşturucu madde depolandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine tim, hazırlıklarının tamamlamasının ardından harekete geçti. Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında düğmeye basan tim, Harbiye Çimen Sokak üzerindeki çatı katı dairesine operasyon düzelendi. Operasyonda tim, koçbaşıyla kapısının kırarak daireye baskın yaptı.


Uyuşturucu cep telefonuyla kamerasıyla bulundu


Evde didik didik arama yapan polis, son olarak lavaboya girerek çatı arasında inceleme yaptı. Tavan arasında tim, gözle görülemeyen yerlere cep telefonunu sokarak kayıt aldı. Kaydı inceleyen ekipler, içerisinde bir çantanın olduğu fark etti. Çantayı delikten çıkartan tim içerisinde açtığında poşet içerisinde çok miktarda “kokain” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Tavan arasında aramalarını sürdüren tim, çekirdek paketinin içerisinde de bir miktar kokain maddesi ele geçirdi.


Yarım milyon değerinde kokain ele geçirildi


Öte yandan, tim, evde yaşadığı öğrenilen Özbekistan uyruklu S.G. isimli kadını da gözaltına aldı. Ele geçirilen çok miktarda kokain maddesini incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, değerinin ise yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kadın ise Kokain Büro Amirliği’ne teslim edildi. Kadının adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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