(Özel) İstanbul’da kafeterya ve metruk binalara şok baskın

Vatandaşların üstlerini arayarak GBT’lerini sorgulayan polis, metruk binalarda da arama yaptı. Uygulamaya hassas burunlu narkotik köpeği de destek verdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane ve Şişli’de narko-sokak uygulaması gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen tim, Sadabad Meydanı’ndaki kafeteryalara şok baskın düzenledi. Uygulamada vatandaşların üstlerini arayan polis, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da gerçekleştirdi. Hassas burunlu narkotik köpeğiyle de kafeteryalar arandı. Öte yandan tim, Şişli Kuştepe’de çok sayıda metruk binada madde bağımlılarının uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaştı. Aynı gün metruk binalara baskın düzenleyen polis, çöplüğe dönen binalarda uyuşturucu madde kullanılan malzemeleri tespit etti. Malzemelere el koyan polis çevrede bir süre şüpheli şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştirdi.