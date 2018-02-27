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27 Şubat 2018 08:49

(Özel) İstanbul’da kamyon dehşeti

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına kamyon çarptı.

(Özel) İstanbul’da kamyon dehşeti

27 Şubat 2018 08:49

Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı.


Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerindeki Ayazma Caddesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, 76 yaşındaki Fatma Özcan evinden çıkarak pazara doğru yola koyuldu. Yol ayrımına gelen yaşlı kadın, cadde üzerine geldiğinde yolun karşısına geçmek istedi. O esnada Seyrantepe istikametine seyir halinde olan Yakup Çakır idaresindeki 18 LA 355 plakalı nakliyat kamyonu Özcan’a çaptı. Çarpma sonucu yere savrulan kadın ağır yaralandı.


Yaşlı kadın hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı


Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak ağır yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri, sürücü Çakır’ı gözaltına alarak ifadesini almak üzere Sadabad Polis Merkezine götürdü. Kamyon ise çekiciyle emniyet otoparkına çekildi.


Olay yerinde inceleme yapan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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