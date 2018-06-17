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17 Haziran 2018 10:23

(Özel) İstanbul’da kontrolden çıkan minibüs genç kızı ezdi

Sultangazi’de aşırı süratli olduğu iddia edilen minibüs, kontrolden çıkarak yolda yürüyen genç kızı ezdi.

(Özel) İstanbul’da kontrolden çıkan minibüs genç kızı ezdi

17 Haziran 2018 10:23

Elektrik direğiyle araç arasında sıkışan kızın sol bacağı kopma noktasına geldi. Kazada minibüsteki 3 vatandaş ise yaralandı.


Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi D Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 FB 4774 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, kaldırıma çıktı. Araç o esnada kaldırımda yürüyen 14 yaşındaki Esra K.’ye çarptı. Arazideki elektrik direğiyle araç arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.



Sol bacağı kopma noktasına geldi


Öte yandan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın sol bacağının kopma noktasına geldiği, hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle minibüs içerisindeki 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.




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