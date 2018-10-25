(Özel) İstanbul'da kontrolden çıkan taksi duvarı yıkıp iş yerinin önüne uçtu

Çağlayan'da taksi sürücüsü karşı yönden gelen kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırınca araç kontrolden çıktı. Duvarı yıkarak bir iş yerinin önüne uçan taksinin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 14.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan'dan çıkan 34 TEK 62 plakalı taksinin sürücüsü Vedat Büyüksezer (46), Levent istikametine doğru yola koyuldu. Sürücü Büyüksezer seyrettiği esnada karşı yönden gelen kamyonet sürücüsü şeridine girdi. Bunun üzerine taksici direksiyonu kırınca araç, kaldırımı aştıktan sonra yol kenarındaki duvarı yıkarak bir iş yerinin önüne uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü, kazanın şokuyla bir süre aracın içerisinde bekledikten sonra vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yara almadığını öğrenince olay yerinden ayrıldı. Kazanın şokunu atlatan sürücü ise, taksinin başında çay ve sigara içerek bir süre telefon görüşmesi yaptı. Kullanılamaz hale gelen araç için çekici çağrıldı. Kazayı gören vatandaşlar, ilk bakışta aracın oraya nasıl geldiğine anlam veremedi. Aracın başında bekleyen sürücü Büyüksezer, “Uykusuzluk alakası yok. Yaram falan yok, sadece maddi hasar var” dedi.

“Herhalde bina üstümüze çöküyor dedik”

Coşkun Alan adlı vatandaş, “Biz burada çalışırken bir anda ‘pat küt' diye bir ses geldi. Herhalde bina üstümüze çöküyor dedik. Dışarıya çıkınca bir baktık ki araç buraya uçmuş. Daha sonra hemen müdahale ettik, arkadaşı güzel bir şekilde dışarıya aldık. Arkadaşlara da 112'yi aramasını söyledim. Ambulans geldi, yani olay bu şekilde gelişti. Ya dalgınlık ya sollama tam olarak bilemiyoruz, kazada yaralı yok” dedi.

Sürücüye alkol testi yapan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.