Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 09:36

(Özel) İstanbul’da makas kazası kamerada

TEM Otoyolunda süratli bir şekilde makas atan otomobil sürücüsü, seyir halindeki minibüsü sollayacağı esnada sıkışarak kazaya neden oldu.

(Özel) İstanbul’da makas kazası kamerada

05 Haziran 2018 09:36

Kontrolden çıkan minibüsün en sağ şeride savrularak ters istikamete döndüğü feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, önceki gün saat 21.54 sıralarında TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda süratli bir şekilde giden otomobil sürücüsü makas atarak en sol şeritte seyreden minibüsü sollamak istedi. Ancak hamleyi yapan sürücü, otomobiliyle minibüsle bariyerler arasında sıkıştı. Kaza sonucu kontrolden çıkan minibüs en sağ şeride savrularak ters istikamete döndü. Feci kaza ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.


Makas attı kazaya neden oldu


Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikteki araçlar seyrettiği esnada görüntüye giren otomobil, süratli bir şekilde makas atıyor. Sürücü makas attıktan sonra önünde seyreden minibüsü sollamaya çalışıyor. Ancak otomobil, bariyerle minibüs arasında sıkışıyor. Minibüs ise çarpmanın etkisiyle en sağ şeride savruluyor. Kaza sonrası otomobildekiler araçtan inerek minibüsün yanına yürüyor. Diğer araçlar ise frenleyerek duruyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç