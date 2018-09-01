(Özel) İstanbul’da ’makas’ ve ’drift’ terörü kamerada

Şehir içinde de ’drift’ olarak adlandırılan yanlama hareketini yapan maganda, caddelerde adeta terör estirdi.

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkinde bir maganda aracıyla otoyol üzerindeki araçların arasında dakikalarca makas attı. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Haliç Köprüsü’nde de aynı hareketi yapmayı sürdürdü. Trafiği defalarca tehlikeye düşüren magandanın o anları kameraya yansıdı.

Şehirde adeta terör estirdi

Şov uğruna şehirde terör estiren maganda, Gaziosmanpaşa Gazi Osmanpaşa Bulvarı üzerinde ise lüks otomobiliyle trafikte, ’drift’ diye adlandırılan yanlama hareketi yaptı. Dakikalarca yanlama yaparak caddede terör estiren maganda bir de o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.