(Özel) İstanbul’da motosikletli magandanın tek teker kazası kamerada

Hafif şekilde yaralanan gençlerin yaşadığı kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek terör estiren trafik magandalarından biri bu kez baltayı taşa vurdu. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü öğle saatlerinde Sarıyer İstinye Katar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, motosikletli bir maganda arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı. Arkasındaki arkadaşıyla Maslak istikametine doğru seyreden Yasin K., trafikte seyrettikleri esnada araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem arkasındakinin hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda şov uğruna akrobasi hareketler yaptı. Ölüme mutlak bir davetiye çıkartan maganda, bunları yaparken başına kask bile takmadı.

Magandalığın sonu kötü bitti

Trafikte bu şekilde seyreden motosikletli maganda, yokuş yukarı seyrettiği esnada arkasındakiyle beraber tek tekerlek üzerinde gitmek istedi. İlk denemesinde başarısız olan genç, ikinci bir deneme yapmak için ön tekerliği havaya kaldırdı ancak motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletteki gençler, İstinye’nin en işlek caddesinde yere düştü. Hafif şekilde yaralanan gençler şans eseri arkasındaki seyreden otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anları kaydeden gençler bir de sosyal medyada yayınladı.