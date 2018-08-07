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07 Ağustos 2018 09:09

(Özel) İstanbul’da narkotik operasyonunda polisi şoke eden düzenek

Üsküdar’da ihbar üzerine bir binaya operasyon düzenleyen narkotik polisi girdikleri evin banyosunda yaptığı aramada, baca boşluğundan iple sarkıtılmış düzenekteki poşeti çekince içerisinde çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

(Özel) İstanbul’da narkotik operasyonunda polisi şoke eden düzenek

07 Ağustos 2018 09:09


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar Validebağ’da bir adreste uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine fiziki takip gerçekleştiren tim, belirlenen adresteki binanın önüne geldi. Burada madde satışı yaptığı belirlenen şahsı yakalayan polis, onunla birlikte eve girdi. Evde ilk olarak salonu arayan polis, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra satışından elde edilen bir miktar para ele geçirdi. Şahsın kelepçelenmesinin ardından salondan banyoya geçen tim, burada da bir süre arama gerçekleştirdi.



Baca boşluğundaki düzenekten uyuşturucu fışkırdı


Banyoda arama yaptıkları esnada baca borusu boşluğu polisin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen tim, boşluktan aşağıya bir ip sarktığını fark etti. İpi yukarıya doğru çekmeyen başlayan polis, uyuşturucu madde dolu poşeti görünce şoke oldu. Düzeneği çözen polis, poşetin içerisinde çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ve çok sayıda extacy hap ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri ve paralara polis tarafından el konulurken, şahıs da gözaltına alındı.




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