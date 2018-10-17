(Özel) İstanbul'da narkotik operasyonunda 'sihirli mantar' ele geçirildi

Kadıköy'de bir rezidansa operasyon düzenleyen narkotimler, aramalarda çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi. Buzdolabını da arayan polis, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve uyuşturucu etkisiyle bilinen çok sayıda 'sihirli mantar' buldu. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy'de bir rezidansta uyuşturucu madde depolandığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki ve teknik takiplerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen tim, Osmanağa Dere Gazinosu Sokak üzerindeki bir rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda çalınan kapıyı açan torbacı şahıs, polis ekipleri tarafında yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Şüphelinin kelepçelenmesinin ardından narkotimler, evde arama yapmaya başladı. Dolaplara ve çekmecelere bakan polis, çok miktarda kokain, ekstasy, toz ve ot esrar, Hint keneviri ile ketamin ele geçirdi. Aramaları derinleştiren ekip, LSD ve MDMA diye adlandırılan çok miktarda uyuşturucu ham madde ile vakumlama ve pres makinesi de buldu. Tabanca ve çok sayıda merminin de bulunduğu aramalarda, tomar halinde kilitli şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 33 bin lira ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere narkotimler tarafından incelenmek üzere el konuldu.

Kaçak yollarla getirilen 'sihirli mantar' ele geçirildi

Öte yandan rezidansta devam eden detayları aramalarda polis, buzdolabını da kontrol etti. Dolapta yapılan kontrollerde poşetlerin içerisine bakan tim, uyuşturucu madde etkisiyle bilinen 6 adet 'sihirli mantar' ele geçirdi. Yurt dışında 'Magic Mushroom' olarak bilinen ve kaçak yollarla ülkeye getirildiği öğrenilen mantarın, beynin fonksiyonlarını etkileyerek; algı, his, hafıza ve bilinçaltı gibi beyin süreçlerinin bilince yerleşmesine ve bu süreçlerin engellenmeyerek gerçek hayattaymış gibi yaşanması etkisine sahip olduğu öğrenildi.

Torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Operasyon esnasında evde bulunan ve polis tarafından etkisiz hale getirilen torbacı Sinan G (34) ve sevgilisi Kader A. gözaltına alındı. Ekipler torbacı şahsın ifadeleri doğrultusunda Fatih Yedikule İmam Hüseyin Sokak üzerindeki bir adrese yaptığı baskında ise çok miktarda uyuşturucu madde ve hap el geçirirken, evde bulunan Hakan G. ile Ekrem G.'yi de gözaltına aldı. Şubede sorgusu yapılarak işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan Sinan G. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.