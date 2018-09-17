(Özel) İstanbul'da narkotik polisi okul çevresinde kuş uçurtmadı

Pendik'te narkotik polisi, eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okul çevresinde uygulama gerçekleştirdi. Şüpheli araçları durduran polis, otomobilleri ve vatandaşları didik didik arayarak GBT'lerini sorguladı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde okul çevresinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada timler, Pendik Kaynarca Şevket Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde araçları tek tek durdurarak didik didik aradı. Vatandaşların üstlerinde de arama gerçekleştiren polis, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yaptı.

Öğrenciler ve veliler uygulamadan memnun

Hassas burunlu narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada ekipler, aranmadık yer bırakmadı. Uygulamadan memnun olan öğrenciler ve veliler, denetimleri sıklaştırılmasını istedi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim ve öğretim yılı süresinde ekiplerin her daim okul çevresinde olacağı öğrenildi.