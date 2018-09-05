Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 09:10

(Özel) İstanbul’da narkotik polisinden şok narko-sokak uygulaması

Beyoğlu’nda narkotimleri binalarda ve sokaklarda çok sayıda polisle narko-sokak uygulaması gerçekleştirdi.

(Özel) İstanbul’da narkotik polisinden şok narko-sokak uygulaması

05 Eylül 2018 09:10

Vatandaşların üstlerini ve çantalarını arayarak GBT’lerini sorgulayan polis, çevrede de arama yaptı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu’nda narko-sokak uygulaması gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen tim, Tarlabaşı’nın ara sokaklarında evlere şok baskın düzenledi. Uygulamada evlerin yanı sıra vatandaşların üstlerini arayan polis, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da gerçekleştirdi. Çevredeki didik didik arama yapan polis, uyuşturucu madde gizlenebilecek yerlere tek tek baktı. Metruk binalara da baskın düzenleyen polis, ara sokaklarda zehir tacirleri tarafından gizlenen uyuşturucu madde aradı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç