(Özel) İstanbul’da narkotik polisinden şok narko-sokak uygulaması

Vatandaşların üstlerini ve çantalarını arayarak GBT’lerini sorgulayan polis, çevrede de arama yaptı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu’nda narko-sokak uygulaması gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen tim, Tarlabaşı’nın ara sokaklarında evlere şok baskın düzenledi. Uygulamada evlerin yanı sıra vatandaşların üstlerini arayan polis, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da gerçekleştirdi. Çevredeki didik didik arama yapan polis, uyuşturucu madde gizlenebilecek yerlere tek tek baktı. Metruk binalara da baskın düzenleyen polis, ara sokaklarda zehir tacirleri tarafından gizlenen uyuşturucu madde aradı.