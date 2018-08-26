(Özel) İstanbul’da narkotik polisinden “torbacılara” şok operasyon

Operasyonda “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan emniyette kaydı bulunan 60 yaşındaki torbacı şahıs ile evde bulunan 2 şahıs ise gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu’nda “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik başarılı operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren tim, fiziki takiplerin ardından hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Konvoy halinde dün saat 14.00 sıralarında İplikçi Fırın Caddesi üzerine gelen narkotimleri, Şen Kanarya Sokak’ta tespiti yapılan bir eve baskın düzenledi. Didik didik evi arayan timler bakmadık yer bırakmadı. Çatıların üstüne de çıkarak kiremitlerin arasını da arayan polis, yapılan aramalarda çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ile eroin maddesi ele geçirdi.

Torbacılar gözaltına alındı

Nefes kesen operasyonda eve giren narkotimleri, “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “hırsızlık” ve “cinayet” suçlarından emniyette kaydı bulunan S.K.’yi (60) gözaltına aldı. Gözaltına alınan torbacı şahıslar yere yatırıldıktan sonra etkisiz hale getirilerek elleri kelepçelendi. Operasyon esnasında evde bulunan ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan kaydı bulunan F.T. (50) ile E.G. de gözaltına alındı. Şahıslar büroya götürülürken, uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan bin 900 liraya da el konuldu.