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05 Temmuz 2018 09:06

(Özel) İstanbul’da narkotik polisinden zehir villasına şok baskın

Beykoz’da bir villaya operasyon düzenleyen narkotimleri, içeride uyuşturucu üretilen bir sera ortaya çıkarttı.

(Özel) İstanbul’da narkotik polisinden zehir villasına şok baskın

05 Temmuz 2018 09:06

Baskında yurt dışından getirilen ve “Işık otu” diye tabir edilen suda yetişen çok miktarda topraksız hint keneviri kökü ele geçirilirken, bir şahıs ise gözaltına alındı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Beykoz’da bir villa da uyuşturucu madde üretildiği ve satıldığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından hazırlıklarını tamamlayan narkotimleri, dün saat 16.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen tim, gerekli önlemleri almasının ardından Yalıköy Mahallesi’nde üzerindeki önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda villanın kapısını koçbaşıyla kırarak giren tim, girişteki şüpheli şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdi.


Uyuşturucu serası ortaya çıktı


Şüphelinin kelepçelenmesinin ardından odalara giren tim, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Odalarda incelemede bulunan polis, hint keneviri üretilen uyuşturucu serasını ortaya çıkarttı. Serada detaylı arama yapan polis, binlerce hint keneviri kökü ele geçirdi. Diğer bölümlerde yapılan aramalarda ise yurtdışından özel olarak getirilen ve üretim de kullanılan özel kimyasal sıvılar da bulundu.


“Işık otu” diye tabir edilen hint kenevirleri bulundu


Villadaki aramalarını derinleştiren tim, özel bölmelere saklanmış çok miktarda “skank” diye tabir edilen uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi. Odalarda saklanan kolileri ve saksıları da gören polis içerisine baktığında yurtdışından özel tarım ürünü olarak getirilen ve “ışık otu” diye tabir edilen topraksız hint keneviri kökleri de buldu.


Müşteriler VİP araçlarla gelmiş


Öte yandan müşterilen uyuşturucu üretilen sera villaya özel VIP araçlarla geldiği öğrenildi. Evde 2 adet öğütücü ve hassas terazi ile ele geçirilen kök kenevirlere polis tarafından el konulurken, evde etkisiz hale getirilen F.E. ise “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere ve maddelerle birlikte büroya teslim edildi.




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