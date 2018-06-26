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26 Haziran 2018 10:12

(Özel) İstanbul’da nefes kesen narkotik operasyonu

Kağıthane’de narkotimler, önceden belirledikleri bir daireye özel harekat polislerinin de desteğiyle narkotik operasyonu düzenledi.

(Özel) İstanbul’da nefes kesen narkotik operasyonu

26 Haziran 2018 10:12

Operasyonda koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren polis, uyuşturucu satmak suçundan aranan bir şüpheliyi gözaltına aldı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Kağıthane’de bir binanın çatı katı dairesinde uyuşturucu satışı yapan zanlının saklandığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takip timi, hazırlıklarını tamamlanmasının ardından önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Daireye çıkan polis, uyarılara rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırdı. Eve baskın yapan polis, uyuşturucu satmak suçundan aranan bir şüpheliyi yere yatırarak kelepçeledi.


Narkotik köpeği "eta" ile evi arayan polis, uyuşturucu maddeye rastlamadı. Operasyonda gözaltına alınan şahıs işlemlerinin yapılması üzere polis merkezine götürüldü.




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