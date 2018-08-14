(Özel) İstanbul’da organize hırsızlık çetesi çorap fabrikasını soydu

Hırsızlık anları kameralara yansırken, 15 bin lira değerindeki çorapları çalan çete kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı, önceki gün saat 22.00 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir çorap fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte plakalı çalıntı beyaz bir minibüsle ilçedeki işyerlerini gözüne kestiren 4 kişilik organize hırsızlık çetesi, semtteki bir çorap fabrikasını hedef aldı. Maske ile yüzünü gizleyen ve şapka takan çete üyeleri, 2 gün önce keşif yaptıkları hedeflerindeki fabrikaya ertesi gün fabrikaya gelerek güpegündüz soygun girişiminde bulundu. Levye ile kapıyı açan hırsızlar, içerideki çalışanın sesi duyarak gelmesi üzerine minibüse binerek apar topar kaçtı.

3 dakikada 15 bin liralık çorap çaldılar

Ancak soygunu kafalarına koyan çete üyeleri 3’üncü gün bu kez akşam saatlerinde yeniden fabrikaya geldi. İçeride kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, yine levyeyle kapısını açtıkları işyerine minibüsü geri gelerek yanaştırdı. İçeriye giren hırsızlar transpalet ile getirdikleri kolileri el birliğiyle minibüsün bagajına doldurdu. Yaklaşık 3 dakikada 15 bin lira değerinde çorap çalan hırsızlar, fabrikadan çıkarken fark ettikleri güvenlik kamerasına da koli ile vurup yönünü değiştirdi. Ardından hırsızlar geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Apar topar kaçtılar, ertesi gün gelip soydular

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar soygundan 1 gün önce minibüsle fabrikanın önüne geliyor. Bir süre bekleyerek etrafı gözetleyen hırsızlar ardından araçtan inerek levye ile kapıyı açıyorlar. İçeriye girmeye hazırlanan hırsızlar, içerideki çalışanın gelmesi üzerine apar topar araca biniyor. Çalışan çevreyi kontrol ettikten sonra tekrardan içeriye giriyor. Ertesi gün gelen hırsızlar kapıyı levye ile açıktan sonra içerideki malzemeleri elden ele vererek araca yüklüyor. Hırsızlardan biri ise koli ile kameraya vurarak yönünü değiştiriyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.