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28 Haziran 2018 12:45

(Özel) İstanbul’da otoyola yıldırım düşme anı kamerada

İstanbul’da dün etkili olan şiddetli yağış sırasında otoyolda bulunan elektrik direğine yıldırım düştü.

(Özel) İstanbul’da otoyola yıldırım düşme anı kamerada

28 Haziran 2018 12:45

Yıldırım düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.


İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken ardarda düşen yıldırımlar da vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yağışın en şiddetli olduğu dakikalarda Sefaköy mevkiinde otoyolda bulunan elektrik direğine yıldırım düştü. Elektrik direğinden bir anda otoyola saçılan kıvılcımlar sürücülerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yıldırım düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.




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