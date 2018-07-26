(Özel) İstanbul’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Yolda giderken bir de mini gösteri yapan pişkin gencin kendisini görüntüleyen vatandaşa, “Beni neden çekiyorsun” demesi dikkat çekti.

Sultangazi 1.Cebeci Caddesi’nde patenli bir genç, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Canını ve trafiği tehlikeye sokan genç, görüntülendiğini fark ettiği anda ise el hareketi ile sürücüye tepki gösterdi. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken genç, dakikalarca trafikte seyretti. Yolculuk esnasında bir de mini gösteri sunan genç pişkin bir tavırla, “Beni neden çekiyorsun” dedi.