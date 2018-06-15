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15 Haziran 2018 14:48

(Özel) İstanbul’da sahte içki operasyonu

İstanbul Sultangazi’de sahte içki imalathanesi olarak kullanılan iş yerine Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın düzenlendi.

(Özel) İstanbul’da sahte içki operasyonu

15 Haziran 2018 14:48

Ele geçirilen içkilerin Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlandığı tespit edildi.


Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisini alınca harekete geçti. Sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen adres izlemeye alan ekipler, önceki gün saat 15.00’da operasyon düzenlendi. Yüzlerce şişe ve çok sayıda sahte içki ile yakalanan Fatih T, Afgan uyruklu Nurrahman R. ve Cehat S. ekipler tarafından gözaltına alındı.


İmalathanede Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Baskında iş yeri sahibi de gözaltına alındı.




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