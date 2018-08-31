(Özel) İstanbul’da servis minibüsünün karıştığı feci kaza kamerada

Minibüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği kazada 4 kişi yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Maslak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir firmanın servisini yapan Mehmet K. (53), 34 ADE 794 plakalı minibüsle 8 şirket çalışanını aldıktan sonra yola çıktı. Sürücü Mehmet K. Ayazağa istikametine seyrettiği esnada iddiaya göre direksiyon başında uyudu. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjü aşıp kaldırımda yürüyen Murat Karaman’a (48) çarptıktan sonra 50 metre daha gidip bir iş yerine girdi. Kartonpiyer duvarı parçalayarak iş yerine dalan minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan Meryem Dalmaç ve Nilgün Bozdemir yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü

Kaza sonrası ortalığı savaş alanına çeviren minibüsün içerisindeki 8 kişi can havliyle kapıyı açarak araçtan indi. Kaza nedeniyle şoka giren yolcular su içerek ve birbirlerine sarılarak sakinleşmeye çalıştı. Durumu diğerlerinden daha ağır olan sürücü Mehmet K. vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kaldırımda yaralanan yaya Karaman ve diğer yaralılar da müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkıp 50 metre gidip iş yerine daldı

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, her şey normal seyrinde devam ederken minibüs iş yerinin arka tarafından içeriye dalıyor. Kartonpiyerlerin patladığı kazada, minibüs beton zemine çarparak duruyor. Kaza sonrası vatandaşlar etrafta koştururken, kapıyı açan yolcular ise tek tek araçtan iniyor. Vatandaşların ve yolcuların yaşadığı panik ise kameralara yansıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.