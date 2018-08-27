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27 Ağustos 2018 09:11

(Özel) İstanbul’da sevgilisiyle tek teker üstünde terör estiren maganda yakalandı

İstanbul Çamlıca Tüneli, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda başına kask bile takmadan arkasındaki sevgilisiyle trafikte metrelerce motosikletle tek teker üstünde giderek terör estiren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

(Özel) İstanbul’da sevgilisiyle tek teker üstünde terör estiren maganda yakalandı

27 Ağustos 2018 09:11

Ehliyetine el konulan magandaya para cezası kesildi.


İstanbul’da Çamlıca Tüneli, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir motosikletli maganda, başına kask bile takmadan arkasındaki sevgilisiyle beraber akan trafikte motosikletle metrelerce tek teker üstünde gitmişti. Yollarda adeta terör estiren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atmış, o anları da sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyada yer almasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti.



Sivil trafik ekipleri magandayı iş yerinde yakaladı


Görüntüleri inceleyen ekipler, titiz çalışmaları sonucu magandanın kullandığı motosikletin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler yaptıkları çalışma sonucunda magandanın Birkan S. (19) olduğunu belirledi. Magandanın Üsküdar’da olduğunu da tespit eden ekipler, dün akşam saatlerinde çalıştığı iş yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Ehliyetine el konularak para cezası kesildi


Gözaltına alınmasının ardından şubeye götürülen magandaya, “trafiği tehlikeye düşürmek” ve “tehlikeli şekilde araç kullanmak” suçlarından toplamda 216 lira para cezası kesilerek ehliyetine de el konuldu. İşlemleri tamamlanan şahıs, adli işlemleri yapılmak üzere Üsküdar Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi’ne sevk edildi.




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