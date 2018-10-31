(Özel) İstanbul'da tamirci adam çekiciden düşen araçla minibüs arasında kaldı

Çağlayan'da bir adam, park halindeki çekicinin üstünden kayan hafif ticari araçla motorunu tamir ettiği minibüsün arasında sıkıştı. Vatandaşların da yardımıyla kendini kurtaran adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane Çağlayan'da saat 16.00 sıralarında yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda, 34 UL 5174 plakalı trafik çekicisinin sürücüsü Mehmet Y., arızalı bir aracı yükleyerek tamirhaneye getirdi. Cadde üzerinde yol kenarına çekiciyi park eden sürücü, ardından arızalı aracı indirmek için rampayı aşağıya indirdi. Ancak el freni çekilmeyen hafif ticari araç, kaymaya başladı. O esnada tamirhanenin önündeki minibüsün motorunun tamirini yapan Hüseyin Avni Gezer (60), araçla minibüsün arasında kaldı. Vatandaşların yardımıyla araçların arasından çıkartılan adam bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaldırıma yatırılan yaralı Gezer için vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motor tamir ederken araçların arasında kaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çekici sürücüsü aracın rampasını indiriyor. O esnada araç geri geri kaymaya başlıyor. Aracın kaydığını fark eden çekici sürücüsü ise koşarak durdurmaya çalışıyor. Ancak araç minibüs motorunu tamir eden adama çarpıyor. Başka bir vatandaş ise son anda aracın arasında kalmaktan kurtuluyor. Vatandaşların gelmesiyle adam aracın arasından çıkartılıyor. Kaldırıma yatırılan adam bir süre sonra gelen sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

1 ay sonra hastanede taburcu edildi

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşlara olayı sorduktan sonra sürücü Mehmet Y.'yi ifadesini almak üzere Çağlayan Polis Merkezine götürdü. Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan vücudunda ve bacağında kırıklar olduğu öğrenilen Gezer ise hastanede ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olmayan Gezer ise ameliyatın ardından hastanede müşahede altına alındı. Yaklaşık 1 ay tedavisi süren Gezer dün taburcu edildi.

Olayı duyan bir vatandaş, “Ben çalışıyordum, sesi duydum dışarıya çıktım. Dışarıda adamın ayağına araba düşmüş. Çekiciden düşmüş, yaralıydı” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.