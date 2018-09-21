(Özel) İstanbul'da tedavi olmak için geldiği hastane bahçesinde hastanelik oldu

Sarıyer'de tedavi olmak üzere taksiye binerek Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir gence, araçtan indikten sonra koltuk değnekleriyle beklediği esnada geri manevra yapan taksi çarptı. Çarpma sonucu sert bir şekilde yere düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelip hastanelik olan gencin yaşadığı kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 7 Ağustos Salı günü saat 15.00 sıralarında Sarıyer Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bacaklarından rahatsızlık yaşaması nedeniyle yürümekte güçlük çeken bir genç, tedavi olmak üzere evinden çıktı. Taksiye binen genç, dakikalarca yolculuk yaptıktan sonra tedavi olacağı hastaneye geldi. Taksinin durmasının ardından genç, hastane bahçesindeki bir vatandaşın yardımıyla koltuk değnekleriyle birlikte aşağıya indi. Gencin inmesinin ardından hastaneden çıkan bir kadın da, taksiciyle konuşmasının ardından araca bindi. Kısa bir süre sonra harekete geçen taksici, hastane bahçesinden çıkmak için geri manevra yapmak istedi. Ancak o esnada taksi sürücüsü bir anlık dikkatsizliği sonucu gence çarptı. Çarpma sonucu sert bir şekilde yere düşen genç, hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hastaneye geldi hastanelik oldu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taksiyle gelen genç vatandaşın yardımıyla araçtan inmeye çalışıyor. Bir süre sonra koltuk değneklerine tutunarak araçtan inen genç birkaç adım atıyor. Hastaneden çıkan bir kadın ise taksiciyle konuşarak araca biniyor. Kadının kapısını kapatmasının ardından taksici harekete geçiyor. Geri manevra yapan taksici, koltuk değnekli gence çarpıyor. Taksinin çarptığı genç sert bir şekilde yere düşüyor. Gencin düştüğünü gören bir vatandaş yanına giderken, bir başka vatandaş ise taksiyi durduruyor.

Kazanın ardından genç, vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla geldiği hastaneye götürüldü. Burada tedavisi yapılan genç taburcu edilirken, taksi sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.