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02 Eylül 2018 09:53

(Özel) İstanbul’da tehlikeli yolculuklar kamerada

Okmeydanı’nda motosikletin arkasına bağladığı yüklerle trafikte seyreden motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü.

(Özel) İstanbul’da tehlikeli yolculuklar kamerada

02 Eylül 2018 09:53

Eyüpsultan’da ise yine bir motosikletli yüklediği demir kalıplarla giderken, patenli 3 genç otobüsün arkasına tutunarak gitti.


İstanbul’un çeşitli ilçelerinde trafikte tehlikeli bir şekilde seyreden sürücüler ve patenli gençler kameralara yansıdı. Okmeydanı’nda motosikletlinin arkasını aşırı yükleyen sürücü, trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Dakikalarca bu şekilde giden sürücü daha sonra gözden kayboldu. Eyüpsultan’da ise yine bir sürücü demir kalıplar yüklediği motosikletiyle hem trafikte seyretti hem de yasak yerden dönüş yaptı. Merter’de ise belediye otobüsünün arkasına tutunarak giden patenli 3 genç kendi canlarını tehlikeye attı.




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