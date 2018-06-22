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22 Haziran 2018 09:08

(Özel) İstanbul’da tek teker terörü kamerada

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bir motosikletli maganda, trafikte metrelerce tek teker üzerinde giderek bir de şerit değiştirdi.

(Özel) İstanbul’da tek teker terörü kamerada

22 Haziran 2018 09:08

Hem kendi hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı.


İstanbul’un çeşitli noktalarındaki işlek caddelerde motosikletle tehlikeli tek teker şovu yapan trafik magandası trafiğin altını üstüne getirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda arkadaşlarıyla birlikte seyreden motosikletli maganda, yokuş aşağıya tek teker üstünde metrelerce seyretti. Teker üzerindeyken bir de şerit değiştiren motosikletli, kuralları hiçe sayarak sürücülerin güvenliğini defalarca tehlikeye attı.


Magandanın akrobatik hareketlerini sergilediği yerlerden biri de Beşiktaş-Bomonti tüneliydi. Sürücü burada da vızır vızır geçen araçların arasında ön tekeri kaldırarak tek teker üzerinde gitti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı.



Tek teker üstünde şerit değiştirdi


Tek teker üstünde gitmekle kalmayan maganda, bulvar üzerinde gittiği sırada bu şekilde bir de şerit değiştirdi. Trafikteki sürücülerin şaşkın bakışları arasında şovuna devam eden maganda yürekleri ağza getirdi. Motosikletli zaman zaman E-5 karayolunda da normal şekilde seyrettiği sırada yolda zikzaklar çizdi. Herkesin canını defalarca tehlikeye atan magandanın görüntüleri kask kamerasına yansıdı.




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