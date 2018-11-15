(Özel) İstanbul'da tünelde tek teker giden motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

O anlar ise kameralara yansıdı.

Beykoz Yeni Riva Yolu üzerinde seyreden motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde metrelerce seyreden motosikletli, hem kendi hem arkadaşı hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Bir süre sonra Halil Ulukurt Tüneli'ne giren maganda, burada da aynı şekilde gitmek istedi. Motosikletin ön tekerliğini kaldıran maganda, kısa bir süre sonra dengesini kaybederek kaza yaptı. O anlar ise arkadaşının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde maganda uzun süre tek teker üzerinde gidiyor. Ardından dengesini kaybeden maganda yere düşerek savruluyor.