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15 Ağustos 2018 09:21

(Özel) İstanbul’un lüks semtlerinde tek teker terörü kamerada

İstanbul’da trafiğin en işlek olduğu noktalarda tek teker üzerinde metrelerce giden motosikletli maganda, akan trafikte adeta terör estirdi.

(Özel) İstanbul’un lüks semtlerinde tek teker terörü kamerada

15 Ağustos 2018 09:21

Tek tekerlek üzerinde giderken bir bacak bacak üstüne atan maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attığı o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.


İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikteki sürücülerin canını tehlikeye atarak şov uğruna tek tekerlek üzerinde giden motosikletli magandalar dur durak bilmiyor. E-5 karayolu, TEM Otoyolu, Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Ortaköy, Etiler, Nişantaşı, Harbiye, Tarlabaşı gibi trafiğin en işlek olduğu semtlerde tek tekerlek üzerinde metrelerce giden motosikletli bir maganda akan trafikte adeta terör estirdi. Tek teker üzerinde zaman zaman akrobatik hareketler de sergileyerek hem kendi hem de sürücülerin canının defalarca tehlikeye atan maganda “bu kadarına pes” dedirtti.



Tek tekerde bacak bacak üstüne attı


Şehrin cadde ve sokaklarında hiçbir şeyi umursamadan şov yapmak uğruna canını tehlikeye atan magandanın bir hareketi ise “yok artık” dedirtti. Maganda Ortaköy Portakal Yokuşu’nda seyir ettiği esnada bir anda tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde metrelerce giden genç tek teker üzerinde bir de bacak bacak üstüne attı. Barbaros Bulvarı’nda seyrettiği esnada ise akrobatik hareketler yaparak arkadaşına poz verdi. O anları kaydettiren genç, bir de sosyal medyadan yayınladı.




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