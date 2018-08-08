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08 Ağustos 2018 09:27

(Özel) İstanbul’un saklı sarayı açık hava müzesi olacak

Bitki örtüsüyle kaplanan İstanbul’un tarihi yarımada içindeki 1610 yaşındaki Boukoleon Sarayı, restorasyon projesinin tamamlanmasıyla Açık Hava Müzesi olarak vatandaşların ziyaretine açılacak.

(Özel) İstanbul’un saklı sarayı açık hava müzesi olacak

08 Ağustos 2018 09:27

Bitki örtüsüyle kaplanan sarayın son durumu havadan görüntülendi.


1610 yaşındaki Boukoleon (Bizans) Sarayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilecek. Koruma Kurulu’na önerilen Restorasyon Projesi’nde, Boukoleon Sarayı, Açık Hava Müzesi olarak fonksiyonlandırıldı. Bitki örtüsüyle kapanan tarihi sarayın son durumu havadan görüntülendi. Tarihi yarımada bulunan Sultanahmet Camii ve Ayasofya ile birlikte havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı.


İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulan Restorasyon Projesi’nin onayını müteakip, Bizans Sarayı’nın Restorasyonuna başlanacak. Koruma Kurulu’na önerilen Restorasyon Projesi’nde, Boukoleon Sarayı, Açık Hava Müzesi olarak fonksiyonlandırıldı. Koruma Kurulu’na sunulan Restorasyon Projesi Raporu kapsamında yapılması önerilen çalışmalar arasında, Çimento esaslı harç, dolgu malzemesi ve derzler; yapı üzerindeki kablo ve boru gibi tesisat malzemeleri, demir doğrama kapı, parmaklık, bitişik inşa edilmiş duvar vb. muhdes (sonradan yapılan) elemanların kaldırılarak temizlenmesi, Yapının duvarlarında, zemininde ve üst örtüsünde görülen odunsu ve otsu bitkisel oluşumlar ve sarmaşıkların müdahale kararlarında anlatıldığı şekilde temizlenmesi, yer alıyor.


Parça kopması görülen bölümlerde veya yapı elemanlarında onarım yapılacak. Malzeme kaybı olan bölümlerde tamamlama yapılacak. Erime ve aşınma gözlemlenen yerlerde onarım yapılacak. Boukoleon Sarayı ile demiryolu arasında bulunan, üzeri çimento sıvalı moloz taş duvar kaldırılacaktır. Yerine projede belirtilen ölçülerde korkuluk yapılacak. Ziyaretçilerin yapıya zarar vermeden ve güvenle dolaşabilmeleri için projede belirtilen şekilde ve güzergahta ahşap yürüyüş yolu yapılacak. İmparator İskelesinin doğu cephesinde, projede belirtilen konumda, ölçülerde ve derinlikte havuz yapılacak. Sarnıcın giriş bölümüne denk gelen yerde, geçiş için ahşap köprü yapılacak. Boukoleon Sarayı’nın önünde bulunan park kaldırılacak, Projede belirtilen konumda ve ölçüde, yeraltında bir müze yapısı inşa edilecek. Ayrıca ziyaretçilerin dolaşımı için projede gösterildiği şekilde çevre düzenlemesi ve taş döşeme gezi yolu yapılacak.




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