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18 Temmuz 2018 09:03

(ÖZEL) İstiklal Caddesi’nde ’1 lira’ya dert dinleme’ hizmeti

Beyoğlu’nda bir grup genç 1 lira karşılığında dert dinleme hizmeti verdi.

(ÖZEL) İstiklal Caddesi’nde ’1 lira’ya dert dinleme’ hizmeti

18 Temmuz 2018 09:03

Vatandaşların yoğun ilgisini çeken gençler, bu hizmeti para için yapmadıklarını söyledi.


Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir grup genç 1 lira karşılığında dert dinleme hizmeti verdi. Gençlerin bu hizmeti vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Kimisinin aşkla ilgili kimisinin de parayla ilgili dertlerini dinleyen gençler, İstiklal Caddesi’nde oturarak ‘dert dinlenir’ şeklinde slogan attı. Sloganı duyan bazı vatandaşlar ise dönüp bir daha bakmaktan kendilerini alamadı. Amaçlarının kötü olmadığını, insanlarla konuşarak onların dertlerini dinlemeyi amaçladıklarını dile getiren gençler bu hizmeti para için yapmadıklarını ifade etti.




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